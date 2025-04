Torre Annunziata | ruba all’interno di una farmacia Arrestato un 42enne

Torre Annunziata. L'uomo avrebbe rubato dalla farmacia cosmetici. Dopo aver visionato i filmati della videosorveglianza, la Polizia ha intercettato l'indagato poco dopo in Via Parini

Il 24 aprile scorso, la Polizia di Stato ha Arrestato un 36enne di Torre del Greco, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Vittorio Veneto per la segnalazione di furto in un'attività commerciale.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato un dipendente dell'esercizio commerciale il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo aveva sottratto diversi prodotti di cosmetici e si era dato alla fuga senza pagare.

