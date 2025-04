Lunghe code per tomba Papa Francesco in Santa Maria Maggiore

Lunghe code per visitare la tomba di Papa Francesco, sepolto all’interno della basilica di Santa Maria Maggioremca3(ITALPRESS)Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Lunghe code per tomba Papa Francesco in Santa Maria Maggiore Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) –per visitare ladi, sepolto all’interno della basilica dimca3(ITALPRESS)Unlimited News - Notizie dal mondo

Papa Francesco, oggi si chiude la bara. Lunghe code nella notte a San Pietro - Città del Vaticano, 25 aprile 2025 – Stasera alle 20 nella Basilica di San Pietro si svolgerà il rito della chiusura della bara di papa Francesco che precede la "terza stazione" quella della tumulazione. Secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 66-81) a presiederlo sarà il camerlengo, il cardinale Kevin Joseph Farell. Sarà un rito più snello per scelta dello stesso Papa Francesco, che ha deciso di cancellare la consuetudine delle tre bare. 🔗quotidiano.net

Lunghe code a San Pietro per l'ultimo saluto a papa Francesco - Sono ancora lunghe le code in piazza San Pietro per rendere l'ultimo saluto a papa Francesco nella basilica vaticana quando è stata ormai abbondantemente superata la mezzanotte. Si stima un afflusso ancora fino alle 4 di notte, possibile orario di chiusura della basilica. Stasera, intanto, al capezzale di Francesco si sono visti sostare a lungo in preghiera il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin e l'infermiere personale, Massimiliano Strappetti. 🔗quotidiano.net

Piazza San Pietro ancora stracolma, in 200mila in Vaticano per il Giubileo degli adolescenti. Lunghe file per visitare la tomba di papa Francesco - All’indomani dei funerali di Papa Francesco, piazza San Pietro è ancora stracolma di persona. Secondo la Sala stampa vaticana, sono circa 200mila i fedeli che si sono ritrovati per ascoltare la messa celebrata dal cardinale Pietro Parolin in suffragio di Bergoglio e in occasione del Giubileo degli adolescenti. «La gioia pasquale, che ci sostiene nell’ora della prova e della tristezza, oggi è qualcosa che si può quasi toccare in questa piazza. 🔗open.online

Papa Francesco, l’omaggio dei fedeli continua a Santa Maria Maggiore; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco; Papa Francesco, l'omaggio dei fedeli a Santa Maria Maggiore - LaPresse; Il terzo giorno dopo la morte di Papa Francesco, 90mila persone nella Basilica per salutare il Pontefice. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Aperte le visite alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore, file di fedeli dalle prime ore del mattino - Migliaia di fedeli in coda dalle prime ore del mattino per accedere alla Basilica di Santa Maria Maggiore per porgere l'ultimo saluto alla tomba di Papa ... 🔗fanpage.it

Papa Francesco, 200mila pellegrini oggi a San Pietro. Non si ferma l’afflusso alla tomba: lunghe file a Santa Maria Maggiore - Migliaia di giovani sono arrivati da tutto il mondo per il Giubileo degli adolescenti. La messa in suffragio del santo Padre officiata da Parolin: “Tesoro il suo ministero”. Il sepolcro di Bergoglio è ... 🔗quotidiano.net

Lunghe code nella notte a San Pietro per l'omaggio a Francesco - Ambasciatore di Israele presso Santa Sede: "Grande rispetto per Francesco" Da Israele c'è grande rispetto per Papa Francesco, che si opponeva all'antisemitismo: l'ambasciatore di Israele presso la San ... 🔗msn.com