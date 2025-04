Benessere degli animali approvato il Regolamento comunale per la tutela

Regolamento comunale per la tutela del Benessere degli animali, approvato nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, dopo la presentazione dell'assessore Simone Grandi.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUna decisione giunta in quanto "la crescente. Ferraratoday.it - Benessere degli animali, approvato il Regolamento comunale per la tutela Leggi su Ferraratoday.it Il Comune di Copparo si è dato unper ladelnel corso dell'ultimo Consiglio, dopo la presentazione dell'assessore Simone Grandi.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUna decisione giunta in quanto "la crescente.

Approfondimenti da altre fonti

Benessere degli animali, approvato il Regolamento comunale per la tutela - Il Comune di Copparo si è dato un Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali, approvato nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, dopo la presentazione dell'assessore Simone Grandi. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Una decisione giunta in quanto "la crescente... 🔗ferraratoday.it

Approvato il regolamento per i tavolini all’aperto di bar e ristoranti di Roma: quali sono le novità - Cosa prevede il Regolamento per l’Occupazione di Suolo Pubblico (OSP) per le attività di somministrazione di cibo e bevande, approvato oggi dall'Assemblea Capitolina. L'assessora Lucarelli: "La sfida è ambiziosa, ma Roma ha oggi un quadro normativo chiaro e strumenti concreti per assicurare uno sviluppo equilibrato e sostenibile dello spazio pubblico".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cisterna: in consiglio, oltre alle scintille, approvato il regolamento di contabilità e della Cisterna Ambiente. - Il Consiglio comunale di Cisterna ha avuto momenti di tensione, soprattutto quando la discussione è diventata prettamente politica, con le dichiarazioni di Maria Renè Carturan che ha lasciato la maggioranza e, soprattutto le piccate repliche, sopra le righe di alcuni consiglieri comunali di maggioranza che ha visto il Presidente del Consiglio mancini sospendere per due volte l’assise comunale. E’ stato il Sindaco Mantini a comunicare, che essendo venuto meno il rapporto di fiducia e condivisione, il ritiro la delega all’Associazionismo, Formazione, Lavoro alla consigliera Maria Renè ... 🔗laspunta.it

Se ne parla anche su altri siti

Benessere degli animali, approvato il Regolamento comunale per la tutela; Copparo “pet friendly”. Ecco il nuovo regolamento per il benessere degli animali; I nostri migliori amici da proteggere. Il modello “Benessere animale”; A Serdiana gli animali fanno ufficialmente parte della comunità: approvato il regolamento per i diritti di tutte le specie viventi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Copparo “pet friendly”. Ecco il nuovo regolamento per il benessere degli animali - Copparo Il Comune di Copparo si è dato un Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali, approvato nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, dopo la presentazione dell'assessore Simon ... 🔗msn.com

Fiumicino, il regolamento comunale per chi ha un amico a 4 zampe - che ha l’obiettivo di tutelare il benessere degli animali e garantire una corretta convivenza tra persone e mondo animale. Approvato nel 2012 e aggiornato nel 2017, il Regolamento comunale per ... 🔗ilfaroonline.it

Palii e giostre: in vigore un regolamento che finge di proteggere gli animali - Il DPCM sulle manifestazioni popolari con equidi, in vigore dall'11 marzo, presentato come un passo avanti nella tutela del benessere animale ... si vorrebbero intoccabili. Un regolamento che finge di ... 🔗lav.it