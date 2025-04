' Tao in vacanza' un nuovo servizio dedicato ai pazienti della Cardiologia

Prenderà avvio l'1 giugno, e durerà per tutta l'estate, il progetto 'Tao in vacanza'. Servizio dedicato ai pazienti in trattamento anticoagulante orale, in carico presso il Centro Tao della Cardiologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Cento.

Terapia anticoagulante. Novità in Cardiologia - Al Santissima Annunziata per tutta l’estate ci sarà il progetto ’Tao in vacanza’. "Vicini alle esigenze di tutti". 🔗msn.com