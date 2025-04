Gli arabi faranno una Milano per ricchi nel deserto | moschee mega mall hotel di lusso Costerà 20 miliardi

Milano, Azizi Milan. La presentazione del progetto è avvenuta qualche giorno fa, davanti a migliaia di investitori, giornalisti, creator e influencer, in un evento sopra le righe - un vero e proprio show simil Las Vegas - per creare attesa e.

