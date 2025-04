Playoff Nba 2025 Oklahoma City elimina Memphis

Playoff Nba, con Oklahoma City prima squadra ad assicurarsi il passaggio al secondo turno ad Ovest grazie ad un netto 4-0 ai danni di Memphis. I Thunder superano 117-115 i Grizzlies, privi di Ja Morant, grazie ai 38 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander e ai 23 di Jalen Williams.Sempre ad Ovest, i Denver Nuggets pareggiano la serie con i Los Angeles Clippers sul 2-2. In gara-4 i campioni del 2023 si impongono per 101-99 grazie a un canestro incredibile sulla sirena di Aaron Gordon su un air ball disperato di Nikola Jokic. Proprio il centro serbo trascina Denver con 36 punti, 21 rimbalzi e 8 assist. Non bastano ai Clippers i 24 punti di di Kawhi Leonard e i 15 con 11 assist di James Harden. Gara 5 si giocherà ora a Denver.Ancora ad Ovest, i Golden State Warriors battono gli Houston Rockets per 104-93 e si portano sul 2-1 nella serie. Lapresse.it - Playoff Nba 2025, Oklahoma City elimina Memphis Leggi su Lapresse.it (LaPresse) – Quattro le partite giocate nella notta per iNba, conprima squadra ad assicurarsi il passaggio al secondo turno ad Ovest grazie ad un netto 4-0 ai danni di. I Thunder superano 117-115 i Grizzlies, privi di Ja Morant, grazie ai 38 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander e ai 23 di Jalen Williams.Sempre ad Ovest, i Denver Nuggets pareggiano la serie con i Los Angeles Clippers sul 2-2. In gara-4 i campioni del 2023 si impongono per 101-99 grazie a un canestro incredibile sulla sirena di Aaron Gordon su un air ball disperato di Nikola Jokic. Proprio il centro serbo trascina Denver con 36 punti, 21 rimbalzi e 8 assist. Non bastano ai Clippers i 24 punti di di Kawhi Leonard e i 15 con 11 assist di James Harden. Gara 5 si giocherà ora a Denver.Ancora ad Ovest, i Golden State Warriors battono gli Houston Rockets per 104-93 e si portano sul 2-1 nella serie.

Approfondimenti da altre fonti

NBA Playoff 2025, i risultati della notte (23 aprile): i Lakers impattano la serie coi Wolves - Continuano i playoff NBA 2025 e questa notte si sono disputate tre partite valide come gara-2. Il programma si è aperto con il secondo successo per gli Indiana Pacers che hanno battuto i Milwaukee Bucks per 123-115, portandosi sul 2-0 nella serie. Pacers che guidano il match tutto il tempo, ma che nel finale rischiano grosso, con i Bucks che tornano a -2, ma l’ultima fiammata spegne i sogni di Milwaukee. 🔗oasport.it

NBA Playoff 2025, i risultati della notte (22 aprile): Pistons e Clippers pareggiano i conti con Knicks e Nuggets - Proseguono i playoff 2025 della NBA, con due partite andate in scena nella notte per il primo turno nella Eastern e nella Western Conference ovvero New York Knicks-Detroit Pistons e Denver Nuggets-Los Angeles Clipper: andiamo a riepilogare insieme quanto accaduto oltreoceano. I Detroit Pistons espugnano il Madison Square Garden di New York battendo i Knicks per 94-100 e pareggiando subito i conti sul 1-1 nella serie che ora si sposta in Michigan per gara-3 e gara-4. 🔗oasport.it

NBA Playoff 2025, i risultati della notte (21 aprile): Warriors corsari a Houston, OKC travolgente - Completato il quadro delle partite d’apertura dei playoff NBA: a Est e a Ovest tutti sono ora con una partita disputata, e già succede di tutto tra distacchi (quasi) record, stelle che brillano e performance un po’ meno attese del solito a decidere la serie di gare-1. Esito semplicemente privo di qualsiasi possibile discussione, quello di gara-1 tra Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies. I primi, infatti, passano con un tonante 131-80, portando ben sei uomini in doppia cifra, nessuno oltre i 26’17” di minutaggio e Aaron Wiggins nel ruolo di top scorer con 21 punti; 20 per Jalen Williams, ... 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Playoff Nba, Morant infortunato: salta gara 4 di Memphis-Oklahoma; NBA Playoffs 2025: le squadre, il programma delle partite e dove vedere in diretta tv · Basket; Playoff Nba: gran rimonta per Oklahoma, va 3-0 su Memphis; Warriors ok fuori casa, vincono OKC, Boston e Cleveland. 🔗Ne parlano su altre fonti

NBA Playoff 2025, i risultati della notte (27 aprile): Thunder, è sweep sui Grizzlies. Nuggets sulla sirena - Quattro le partite giocate in una nuova giornata di playoff NBA, che vede anche la conclusione della prima serie in assoluto, nello specifico a Ovest. A ... 🔗oasport.it

Nba, Denver batte i Clippers: Oklahoma si qualifica al secondo turno - I Nuggets si impongono in trasferta, sul campo dei Clippers 101-99. Decisiva una schiacciata di Gordon sulla sirena ... 🔗corrieredellosport.it

Playoff NBA 2025 | Il programma del primo turno, risultati: OKC al secondo turno - Emessi i verdetti del play-in 2025 della NBA. Con i Magic a Est e i Warriors a Ovest, sono stati gli Heat e i Grizzlies a conquistare il biglietto per i playoff. Il programma ... 🔗pianetabasket.com