Lolita Lobosco 3 replica 2025 su Rai 1 | orario e quando vanno in onda le repliche in tv

Lolita Lobosco 3 replica 2025 su Rai 1 (dal 27 aprile)Torna Le Indagini di Lolita Lobosco 3 in replica nel 2025. La fiction con Luisa Ranieri è una delle più seguite e nell’ultimo episodio ha conquistato ben 4.974.000 di spettatori, pari al 27% di share nell’ultima puntata. In attesa della quarta stagione, su Rai 1 riviviamo settimanalmente tutti gli episodi la terza stagione. Ecco quando vanno in onda le repliche di Lolita Lobosco 3 su Rai 1. L’orario e la programmazione nel 2025Tornano le repliche di Lolita Lobosco 3 su Rai 1, ecco quando in tvLolita Lobosco 3 torna in replica su Rai 1 dal 27 aprile 2025. La terza stagione va in onda ogni domenica sera per quattro serate La serie tv si potrà recupere sia in tv che in streaming. Tutti gli episodi delle 3 stagioni sono disponibili gratuitamente su RaiPlay. Piperspettacoloitaliano.it - Lolita Lobosco 3 replica 2025 su Rai 1: orario e quando vanno in onda le repliche in tv Leggi su Piperspettacoloitaliano.it su Rai 1 (dal 27 aprile)Torna Le Indagini di3 innel. La fiction con Luisa Ranieri è una delle più seguite e nell’ultimo episodio ha conquistato ben 4.974.000 di spettatori, pari al 27% di share nell’ultima puntata. In attesa della quarta stagione, su Rai 1 riviviamo settimanalmente tutti gli episodi la terza stagione. Eccoinledi3 su Rai 1. L’e la programmazione nelTornano ledi3 su Rai 1, eccoin tv3 torna insu Rai 1 dal 27 aprile. La terza stagione va inogni domenica sera per quattro serate La serie tv si potrà recupere sia in tv che in streaming. Tutti gli episodi delle 3 stagioni sono disponibili gratuitamente su RaiPlay.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quando va in onda Lolita Lobosco 4, la quarta stagione esce in ritardo - Dopo l’emozionante finale della terza stagione, che vi abbiamo dettagliatamente riassunto qui, è arrivata immediatamente la risposta della conferma dei nuovi episodi. Non ci sono dubbi, Le Indagini di Lolita Lobosco 4 si farà, ma nell’ultima intervista rilasciata dalla direttrice di Rai Fiction, proprio in vista dei nuovi palinsesti Rai, qualcosa essere cambiato, purtroppo in maniera negativa. La protagonista Luisa Ranieri è una delle attrici italiane più importanti del momento ed è richiestissima non solo in tv, ma anche al cinema. 🔗piperspettacoloitaliano.it

Torna su Rai 1 “Lolita Lobosco”, c’è la data: splendida notizia per i fan - News tv. Torna “Lolita Lobosco” su Rai 1, c’è la data – Niente Imma Tataranni, niente Montalbano. A prendersi la scena, ancora una volta, è Lolita Lobosco, il vicequestore più glamour della tv italiana, tacchi a spillo inclusi. La Rai ha deciso di puntare tutto su di lei, di rivoluzionare il palinsesto. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “The Couple”, si mette male per Ilary Blasi: cosa succede Leggi anche: Milo Infante raddoppia e sbarca in prima serata (ma c’è un problema con Federica Sciarelli) Torna su Rai 1 “Lolita Lobosco”, c’è la data: splendida notizia ... 🔗tvzap.it

Atalanta-Lecce, Guinness, Lolita Lobosco o PresaDiretta? La tv del 27 aprile - Per la prima serata in tv, domenica 27 aprile, su DAZN alle 20.45 si potrà vedere la partita di calcio fra Atalanta e Lecce, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”, con Luisa Ranieri. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Volo pindarico”: nel rinnovare il brevetto da paracadutista, Lolita assiste ad un incidente che porterà ad indagini con tante stranezze. 🔗bergamonews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Se Rai 1 sostituisce Lolita Lobosco con Lassie (accade stasera); Lolita Lobosco 3: anticipazioni della seconda puntata. Cosa succede alla festa?; Lolita Lobosco 3: la trama del terzo episodio; Le indagini di Lolita Lobosco 3. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Niente “Lolita Lobosco” stasera: Rai 1 sostituisce la serie di Luisa Ranieri con “Lassie torna a casa” - Niente Lolita Lobosco 3, stasera. La replica, annunciata, di Volo pindarico, primo episodio della terza stagione della serie Le indagini di Lolita Lobosco non andrà in onda. Il film da vedere stasera ... 🔗msn.com

Bari, ciak per Lolita Lobosco 3: si cercano attori - con quasi 5 milioni e mezzo di telespettatori nell’ultima puntata dello scorso marzo BARI - Si accendono i motori per le riprese della serie tv Rai ‘Le indagini di Lolita Lobosco 3’ al via ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Lolita Lobosco, i libri da cui è tratta la fiction Rai - Tra le figure femminili presenti sul piccolo schermo della Rai c'è una donna, interpretata da Luisa Ranieri e tratta da una serie di romanzi gialli: si tratta di Lolita Lobosco, una donna ironica ... 🔗msn.com