Via Flaminia sedicenne collassa per abuso di alcool | soccorso nella notte

notte di paura in via Flaminia, dove un ragazzo di sedici anni è stato trovato privo di sensi lungo la strada, in evidente stato di alterazione alcolica. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, preoccupati nel vedere il giovane riverso a terra senza conoscenza.Sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri della stazione Roma Ponte Milvio, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario. I militari, constatate le condizioni del ragazzo, hanno immediatamente avviato le ricerche per risalire alla sua identità e contattare i familiari.Pochi minuti dopo, grazie ai documenti trovati, sono riusciti a rintracciare i genitori, che si sono precipitati sul luogo dell’accaduto. Nel frattempo, i sanitari hanno stabilizzato il sedicenne e ne hanno disposto il trasferimento al Policlinico Gemelli, dove attualmente si trova sotto osservazione medica. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Roma, 27 aprile 2025 –di paura in via, dove un ragazzo di sedici anni è stato trovato privo di sensi lungo la strada, in evidente stato di alterazione alcolica. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, preoccupati nel vedere il giovane riverso a terra senza conoscenza.Sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri della stazione Roma Ponte Milvio, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario. I militari, constatate le condizioni del ragazzo, hanno immediatamente avviato le ricerche per risalire alla sua identità e contattare i familiari.Pochi minuti dopo, grazie ai documenti trovati, sono riusciti a rintracciare i genitori, che si sono precipitati sul luogo dell’accaduto. Nel frattempo, i sanitari hanno stabilizzato ile ne hanno disposto il trasferimento al Policlinico Gemelli, dove attualmente si trova sotto osservazione medica.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incendio in via Flaminia Nuova a Labaro, fiamme in un appartamento: morta una donna - Tragedia in zona Labaro a Roma, dove una donna è morta in un incendio divampato in un appartamento all'ultimo piano di un palazzo in via Flaminia Nuova.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Donna muore nell'incendio di un appartamento su via Flaminia - Tragedia lunedì mattina sulla Flaminia, a Roma nord. Una donna è morta in seguito all'incendio di un appartamento. Le fiamme hanno preso forza rapidamente con il fumo - visibile da chilometri di distanza - che ha avvolto la palazzina rendendo complicate le operazioni di soccorso. Donna... 🔗romatoday.it

Sedicenne tenta il suicidio dopo essersi allontanata da casa. Salvata da un'agente della polizia locale - Era scomparsa da tre giorni. Una storia che poteva prendere un'altra piega, più tragica. Già, perché una 16enne - dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce - aveva intenzione di farla finita. Voleva abbandonarsi nel vuoto, dopo aver scavalcato la ringhiera di un'area verde dalle parti di... 🔗romatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Via Flaminia, sedicenne collassa per abuso di alcool: soccorso nella notte; Sant’Andrea, intorno all’ospedale viabilità al collasso: Servono bretella e fermata metro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne