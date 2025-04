Ora la sinistra cerca di trasformare The Donald in un teologo matto

Laverita.info - Ora la sinistra cerca di trasformare The Donald in un teologo «matto» Leggi su Laverita.info Veronica De Romanis accusa Trump di aver vinto grazie a teorie che legano fede e ricchezza. Ma il tycoon ha convinto gli elettori impoveriti con le sue idee politiche. Al contrario dei tecnici alla Monti che invocavano sacrifici.

Se ne parla anche su altri siti

Il Napoli cerca un difensore che possa giocare sia a destra che a sinistra, potrebbe essere Bochorishvili - L’esperto di calciomercato Nicolò Schira aveva lanciato nei giorni scorsi il nome di Nikoloz Botchorishvili, classe 2007, per il marcato del Napoli e non solo. Secondo lui infatti ci sarebbero in corsa per il talento georgiano anche Atalanta e Gent. Oggi rincara la dose e parla della volontà del club azzurro di rafforzarsi in difesa per la prossima stagione. Il Napoli per completare la batteria dei terzini della prossima stagione cerca un elemento che possa giocare sia a destra sia a sinistra. 🔗ilnapolista.it

Napoli, la vetta è salva, ma ora servono soluzioni: dalla crisi a sinistra alla stanchezza a centrocampo, Conte cerca soluzioni - Napoli, Antonio Conte al lavoro per trovare una soluzione alla crisi infortuni sulla fascia sinistra e la stanchezza a centrocampo di giocatori chiave La Juve fa l’assist battendo l’Inter e l’ex Conte ringrazia e con il suo Napoli conferma la vetta della classifica, allungando anche di un punto. Ora però, come riportato da la Gazzetta […] 🔗calcionews24.com

Patrimoniale, Crippa (Lega): “Salvini vuole la pace fiscale, la sinistra cerca l’europatrimoniale” - Tra rottamazione delle cartelle e tassazione dei super ricchi, Andrea Crippa porta al centro del dibattito sulla Patrimoniale la differenza di vedute sul significato di "aiutare i lavoratori italiani" L'articolo Patrimoniale, Crippa (Lega): “Salvini vuole la pace fiscale, la sinistra cerca l’europatrimoniale” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Cosa riportano altre fonti

Ora la sinistra cerca di trasformare The Donald in un teologo «matto»; La Basilicata, la Sinistra che non c’è e le fabbriche che chiudono; Emergenza abitativa Perché sinistra e destra sbagliano entrambe sul problema degli affitti brevi; La Riforma del Preruolo Umilia i Precari: Piccolotti (Avs) Chiede il Dietrofront alla Ministra Bernini. 🔗Se ne parla anche su altri siti