Auto a fuoco dopo violento incidente sei giovani rimasti feriti | indagini della polizia in corso

giovani rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi nella notte ad Acireale. L'impatto, particolarmente violento,ha provocato l'incendio di uno dei due mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenute tempestivamente le volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale. Cataniatoday.it - Auto a fuoco dopo violento incidente, sei giovani rimasti feriti: indagini della polizia in corso Leggi su Cataniatoday.it Sono sei iin unstradale verificatosi nella notte ad Acireale. L'impatto, particolarmente,ha provocato l'incendio di uno dei due mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenute tempestivamente le volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale.

