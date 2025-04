Juventus doppia ipotesi per sostituire Cambiaso | occhi su una big di Serie A!

Juventus ha puntato a un top club di Serie A per trattare il possibile sostituto di Andrea Cambiaso: la doppia ipotesi per sostituire il terzino Juventus, doppia ipotesi per sostituire Cambiaso: occhi su una big di Serie A! (LaPresse) – SerieANews.comCristiano Giuntoli dovrà ingegnarsi per riuscire a costruire una Juventus di livello il prossimo anno. In estate il direttore sportivo ha sbagliato il mercato, investendo oltre 150 milioni di euro per giocatori che hanno floppato come Koopmeiners o Douglas Luiz. A gennaio ha rincarato la dose con calciatori come Kelly o Renato Veiga.Serve ben altro, servono i Thuram per riuscire a far ritornare la Juventus ai piani alti della classifica. Il sogno, in tal senso, rimane Sandro Tonali. Per arrivare al centrocampista del Newcastle, però, bisognerà qualificarsi alla prossima Champions League.

