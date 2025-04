Passeggiata ecologica Plastic Free promuove una raccolta di rifiuti all' aperto

Passeggiata ecologica organizzata dall'associazione Plastic Free. Gli interessati potranno recarsi alle 14.30 al ritrovo, organizzato alla fontana di via Pironi.

