Sparatoria Monreale chi erano le tre vittime Bravi ragazzi erano tutti e tre tranquilli

erano tre Bravi ragazzi". Così vengono definite le tre vittime della Sparatoria avvenuta a Monreale (Palermo). Nel suo profilo Instagram, Salvatore Turdo, il ragazzo di 23 anni ucciso assieme ad Andrea Miceli di 26 anni e a Massimo Pirozzo anche lui 26 anni, l'ultima foto l'aveva pubblicata sedici ore fa: è un selfie a petto nudo, scattato allo specchio, come sottofondo il brano di Sfera Ebbasta e Shiva dal titolo "Sei persa". C'è anche un video di uno scooter insaponato e pronto al lavaggio con scritto "ogni tanto tocca anche a lui" e poi la sua versione splendente.Salvatore Turdo e Andrea Miceli facevano i carpentieri: entrambi lavoravano per la ditta edile del padre di Miceli, i due erano cugini. Massimo Pirozzo, invece "cambiava spesso lavoro", spiega una sua conoscente che aggiunge: "erano tutti e tre ragazzi tranquilli".

