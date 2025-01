Oasport.it - Volley, Trento vola ai quarti della Cev Cup! Travolto il Brasov tra le mura amiche. Soli ritrova Kozamernik

L’Itas Trentino sceglie un buon modo per dimenticare la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro Civitanova, travolgendo con un secco 3-0 il CSM Coronaal termine di un match a senso unico nel ritornosfida degli ottavi di finale (denominati playoff)Cev Cup. La formazione rumena aveva fatto soffrire non poco i trentini, che avevano vinto 3-1 all’andata cedendo il primo set ma incanalando la doppia sfida sui binari giusti, e oggi la squadra di Fabioha completato l’opera vincendo con il massimo scarto e qualificandosi per idi finale, dove rientrano in gioco le squadre eliminate nella fase a gironiChampions. Una vittoria che regala all’Itas la sfida con i francesi dello Chaumont: in palio la semifinaleCoppa Cev.Contro ilha deciso di puntare sulla formazione titolare, preferendo Gabi Garcia a Rychlicki.