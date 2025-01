Sport in tv oggi giovedì 30 gennaio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

Il programma e ildelloin tv per la giornata di302025. Dopo la grande scorpacciata di ieri sera con il ricchissimo finale di Champions League, il calcio europeo rimane protagonista in questa giornata con l’ultimo turno dell’Europa League. Con la Lazio già certa del posto agli ottavi, la maggior parte delle attenzioni saranno rivolte alla Roma, che con la sconfitta nell’ultimo turno ha visto sfumare l’obiettivo ottavi e ora, al contrario, deve difendere il piazzamento ai playoff contro l’Eintracht. Oltre a ciò, proseguono i tornei tennistici a Singapore, Linz e Montpellier, mentre torna in scena l’Eurolega con l’Olimpia Milano attesa dal big match contro il Panathinaikos. Ancora, spazio allo sci con lo slalom femminile di Courchevel, oltre al volley con Trento-Brasov di Cev Cup.