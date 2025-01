Lanazione.it - Se la Toscana andasse al voto domani? Il sondaggio premia Giani: bis senza campo largo. E piace anche alla destra

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 30 gennaio 2025 – Se laalavanti di 11,5 punti su Tomasi con la formula delstretto e di 15 punti tondi in caso dicon dentro i 5Stelle. In ogni caso, vittoria al primo turno, fortino rosso blindato e bye-bye ballottaggio. Nel vuoto cosmico della pre-tattica su tavoli e cantieri, serviva proprio un bell’antipasto che ravvivasse gli animi della campagna elettorale per le elezioni regionali. Pur non trattandosi dell’oracolo, con ildi Emg Different commissionato dall’acquirenteTv, la partita si fa di colpo seria. Indipendentemente dall’election day, nel ’25 o ’26. Due premesse. La prima di metodo: campione base di mille interpellati tra il 20 e il 23 gennaio. Raccolta dati freschissima, che cristallizza lo stallo dei candidati schierabili: il governatore uscente Eugenioper il centrosinistra e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi per il centro