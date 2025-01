Sanremo il sindaco | I fan dei rapper non ci preoccupano pronti a neutralizzarli

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Preoccupazioni per la sicurezza della città a causa dei fan die tin arrivo? Lo escluderei. E’ chiaro che quando sono attese decine di migliaia di persone qualcuno che è un po’ più propenso a fare ‘casino’ c’è sempre, ma l’apparato di sicurezza a cui stiamo lavorando è tale da consentire la neutralizzazione immediata di qualsiasi forma di ‘maleducazione'”. A spiegarlo all’Adnkronos è Alessandro Mager,dial suo primo festival da primo cittadino della città, alle prese con l’organizzazione di un’edizione che, sulla scia delle precedenti, in quanto a presenze è totalmente sold out da tempo. “Dall’Ariston al palco Suzuki, la città in questo momento è un cantiere -spiega il– Tutte le location che hanno un minimo di appetibilità sono interessate da dei lavori.