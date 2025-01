Sololaroma.it - Roma all’esame europeo: con l’Eintracht Francoforte vietato sbagliare

È quasi tutto pronto per quella che si spera possa essere una grande serata alla Stadio Olimpico, che aprirà le porte per l’ultima giornata della fase campionato di Europa League. Lascenderà in campo controin una sfida fondamentale per il prosieguo del cammino nella competizione. La formazione di Claudio Ranieri arriva carica a questo appuntamento dopo la bella vittoria in rimonta contro l’Udinese che ha rotto la maledizione delle trasferte.In campionato i giallorossi hanno infilato una serie di risultati utili consecutivi grazie ai quali hanno cominciato a risalire la classifica, accorciando le distanze rispetto alle squadre che li precedono in classifica. Le stesse risposte che sono arrivate in Serie A, lale dovrà dare anche in campo, dove fino a questo momento non ha quasi mai brillato se non per un paio di uscite.