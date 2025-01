Parma-Lecceil pronostico di Serie A | piace l’1 occhio alla Combo

Sololaroma.it - Parma-Lecce,il pronostico di Serie A: piace l’1, occhio alla Combo

Leggi su Sololaroma.it

LaA continua con le sfide per la 23ª giornata e ad inaugurarla sarannoe Lecce, che andrà in scena a partire dalle 20:45. La partita sarà fondamentale in ottica salvezza, visto che le due squadre si trovano al 16° e al 18° posto, anche se con gli stessi punti in classifica. Entrambe le formazioni arrivano da una brutta sconfitta nella scorsa giornata: i ducali infatti sono usciti sconfitti da San Siro per 3-1 per mano del Milan, mentre i pugliesi non sono riusciti a mantenere intatte le mura di Via Del Mare, sotto i colpi di un’Inter in formazione smagliante.-Lecce, come arrivano le due squadre al matchIlsta affrontando un campionato tra alti e bassi: la squadra di Pecchia sembra sempre pronta a reggere il colpo, per poi lasciarsi cullare da un pareggio, come successo contro il Venezia e contro il Torino nelle sfide precedenti.