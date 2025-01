Oasport.it - Pallamano: Italia-Romania, scelta la sede per la partita d’andata dello spareggio per i Mondiali

Leggi su Oasport.it

Mentre imaschili 2025 stanno per entrare nella loro fase caldissima, lainternazionale femminile inizia la marcia d’avvicinamento verso i suoi, che si terranno sempre nel 2025, ma verso la fine dell’anno, più precisamente fra il 26 novembre e il 14 dicembre fra Germania e Paesi Bassi.A tal proposito, così come fatto dalla nazionale azzurra di Parisini e compagni, anche quella femminile vorrebbe tornare ai– che mancano dal 2001 – cercando di imprimere il proprio nome nella storia del movimento.Per farlo bisognerà passare un ultimo decisivo scoglio: quello rappresentato dalla. La Federazionena Giuoco Handball ha ufficializzato che lacontro le romene si giocherà il 9 aprile, alle ore 18, a Chieti in quella che è diventata “La Casa della” dell’