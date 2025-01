Sport.quotidiano.net - Nuoto. Piscina Beethoven, quanti podi ai campionati regionali a Ravenna

Si è disputato nello scorso fine settimana ail campionato regionale assoluto in vasca lunga, in contemporanea alla 1^ edizione del meeting nazionale “Aquatica” organizzato dalla Asd Libertà. Si tratta del primo appuntamento della stagione in vasca da 50 metri che raduna società provenienti da tutta Italia e al quale ha partecipato anche NS Emilia, di cui fanno parte gli atleti delladi Ferrara, vincendo il campionato regionale Assoluto e qualificandosi seconda squadra nel meeting nazionale. Gli atleti hanno già ottenuto in questa prima uscita in vasca lunga 11 tempi validi per iitaliani di agosto, Luca Desiderio è stato inoltre premiato per la miglior prestazione tecnica assoluta maschile. Il bottino complessivo è di 15 ori, 11 argenti e 9 bronzi conquistati per il campionato regionale assoluti, di seguito l’elenco dei premiati: oro staffetta maschile 4x100 stile (Desiderio – Lombardi – Leprai – Breggion) oro staffetta maschile 4x100 misti (Desiderio – Armaroli – Lombardi – Breggion).