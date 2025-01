Terzotemponapoli.com - Nainggolan: “Sono stati giorni difficili”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Radja, finito in manette con l’accusa di traffico internazionale di droga, è stato rilasciato dalle autorità in Belgio. Questo il suo messaggio postato sul proprio account social:“Ciao a tutti. Potete immaginare che gli ultimisianoincredibilmente. Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto. Il caloroso supporto della mia famiglia e dei miei amici, insieme alla lealtà e alla fiducia del KSC Lokeren-Temse, dei suoi straordinari tifosi e dei miei compagni di squadra mi danno la forza per andare avanti. Desidero esprimere anche la mia gratitudine ai miei avvocati, il Sig. Omar Souidi e il Sig. Mouinir Souidi, per la loro instancabile dedizione e professionalità.Apprezzo profondamente il loro supporto. Ora chetornato a casa, voglio concentrarmi completamente sul calcio e sul ritrovare la mia serenità.