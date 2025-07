Per Antonino Spinalbese non c’è Elena Barola ma c’è sempre stata lei Ainhoa Foti Rodriguez

L’attenzione si accende sulla scena di Antonino Spinalbese: tra incontri casual e sguardi intriganti, le ultime indiscrezioni svelano un legame speciale con Ainhoa Foti Rodriguez, piuttosto che con Elena Barola, nonostante le frequenti visite al salone. Oggi, però, tra l’ex gieffino e una ex compagna si è acceso un nuovo fuoco, suscitando curiosità e domande su cosa si nasconda dietro questi incontri. La verità, forse, sta per essere svelata.

Nonostante Elena Barolo sia stata vista nel salone di Antonino Spinalbese in più di un’occasione, i due non sono mai stati beccati in atteggiamenti romantici, cosa che invece è accaduta oggi per l’ex gieffino e un’altra ragazza, una delle sue ex. Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip ha rivelato: “ Lo abbiamo avvistato a pranzo insieme con una ragazza. I due hanno trascorso il tempo in modo affettuoso. E all’uscita dal ristorante (vicino al luogo dove lavora lui), pur essendo usciti abbracciati, alla vista dei fotografi si sono staccati. Ma chi è lei? Di chi stiamo parlando? Di Ainhoa Foti Rodriguez “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it