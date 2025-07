Mondiale per Club Conceicao prima di Real Madrid-Juventus | Sono al 100% siamo pronti Vogliamo dimostrare di essere una grande squadra

Conceicao si presenta carico e determinato prima della sfida epica tra Real Madrid e Juventus, alzando l’asticella della fiducia e dell’impegno. L’attaccante bianconero, al 100% dopo un lieve infortunio, sottolinea la preparazione impeccabile della squadra e la voglia di dimostrare il proprio valore in questa competizione mondiale. La Juventus è pronta a scrivere un nuovo capitolo di gloria—e questa partita potrebbe essere quella decisiva.

Mondiale per Club, Conceicao parla prima di Real Madrid-Juventus. Le dichiarazioni dell’attaccante bianconero Ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Real Madrid Juve ha parlato Francisco ‘Chico’ Conceicao: tutte le dichiarazioni sull’ottavo di finale del Mondiale per Club. PAROLE – «Sto bene, al 100%. Avevo un piccolo fastidio, nulla di particolare. La squadra è pronta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, Conceicao prima di Real Madrid-Juventus: «Sono al 100%, siamo pronti. Vogliamo dimostrare di essere una grande squadra»

