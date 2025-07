Khedira si fida di questa Juventus | Ho visto bene i bianconeri soprattutto in quella fase Il Real è una squadra molto difficile ma…

Khedira si mostra fiducioso verso questa Juventus, sottolineando le qualità e la determinazione della squadra. L’ex centrocampista, con il suo passato nel Real Madrid, ha analizzato le recenti prestazioni bianconere, evidenziando la crescita e il potenziale di un gruppo che può davvero fare bene in questa fase. La sua analisi aggiunge un ulteriore livello di fiducia e aspettativa. Ma cosa pensa esattamente Khedira del presente juventino?

Khedira, ex centrocampista di Juventus e Real Madrid, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida di Miami: le sue parole. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Sami Khedira ha parlato della situazione attuale della Juventus. Ecco cos’ha detto l’ex centrocampista tedesco con un passato anche nel Real Madrid a pochi minuti da Real Madrid Juve. Nelle parole che seguono viene evidenziata una certa fiducia da parte del teutonico dovuta soprattutto a un aspetto emotivo: parliamo della reazione dopo la bruciante sconfitta che la Vecchia Signora ha patito contro il Manchester City nell’ultima partita del girone G del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Khedira si fida di questa Juventus: «Ho visto bene i bianconeri soprattutto in quella fase. Il Real è una squadra molto difficile, ma…»

