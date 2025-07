Milan nuova offerta ufficiale per Jashari | accordo col giocatore ora tocca al Bruges

Il Milan fa sul serio: dopo aver aumentato l’offerta a 35 milioni (bonus inclusi) per Jashari, ora il club rossonero si prepara a chiudere l’affare con il Bruges. Con il centrocampista svizzero pronto a firmare un contratto quinquennale da 2,8 milioni all’anno, l’operazione si avvicina alla sua conclusione. È il momento di scoprire come questa trattativa cambierà le carte in tavola nel mercato estivo.

Il club rossonero ha alzato a 35 milioni (bonus compresi) l'offerta ai belgi. Con il centrocampista svizzero intesa per un quinquennale da 2,8 milioni a stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, nuova offerta ufficiale per Jashari: accordo col giocatore, ora tocca al Bruges

