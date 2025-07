Ha davvero vinto lui? – Panorama in edicola

Ha davvero vinto lui 8211 Panorama in edicola. L’editoriale del direttore apre una riflessione sulla crisi di leadership durante la pandemia, analizzando le scelte contestate e i rischi di fidarsi troppo delle autorità. In un contesto complesso, emerge il valore di un’analisi critica e indipendente. Ecco perché leggere anche le voci più scomode può fare la differenza, aiutandoci a capire meglio il passato e a prepararci al futuro.

L’editoriale del direttore. «In questi giorni ho letto il libro che l’ingegner Giorgio Buonanno ha dedicato agli errori compiuti dall’Oms, dal governo e pure dagli scienziati, durante la pandemia di Covid (.) Il professore, che da anni smonta i luoghi comuni, spiega come, invece di ascoltare i suggerimenti di chi contro il virus insisteva per introdurre meccanismi di ventilazione nei luoghi pubblici, le autorità politiche e sanitarie si siano incaponite su lockdown e vaccini, senza considerare altro (.) Il libro però non si limita a segnalare la miopia della classe politica all’epoca al governo, ma dedica un capitolo alla (dis)informazione durante la pandemia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ha davvero vinto lui? – Panorama in edicola

In questa notizia si parla di: davvero - edicola - panorama - libro

( ? @angelafrenda ) Ci siamo. Il nuovo Cook è in edicola. E noi siamo davvero emozionati. Emozionati perché è il frutto di un lavoro lungo e certosino di scouting, creazione, ideazione di contenuti che fossero nuovi e che soprattutto rispecchiassero quello c Vai su Facebook

Ha davvero vinto lui? – Panorama in edicola; C’era una volta il grande Panorama. Favola senza lieto fine del giornalismo; IRON MAIDEN: in edicola con TV Sorrisi e Canzoni e Panorama tre uscite per celebrare il The Book Of Souls World Tour.

La sfida – Panorama in edicola - Il governo sfida i record, Meloni: star dei media stranieri, auto usate battono le nuove, diabete e giovani, il ritorno de Lo squalo. Lo riporta panorama.it

Scontro finale – Panorama in edicola - Zovetti è stato un virtuoso del design decorativo nell’ambito dell’arte tessile e del libro, ... Da panorama.it