La Russa | Sentenza Cassazione su Strage di Bologna? Nessuna novità matrice fascista era già nota

La Cassazione ha confermato che la matrice fascista della strage di Bologna era già nota e riconosciuta. Ignazio La Russa, presidente del Senato, sottolinea come questa sentenza non porti grandi novità, rafforzando le verità già acquisite sulla dolorosa pagina della nostra storia. Una conferma che riafferma l’importanza di conoscere e ricordare il passato per costruire un futuro più consapevole.

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2025 "La sentenza della Cassazione sulla strage di Bologna? Non ci sono grandi novità. Io stesso recentemente ho dichiarato che le sentenze avevano già attribuito alla matrice fascista la Strage di Bologna. E noi lo abbiamo riconosciuto. Questa è un'ulteriore conferma " così il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine dell'evento "Storia e memoria della destra italiana", presso la Fondazione AN a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Russa: Sentenza Cassazione su Strage di Bologna? "Nessuna novità, matrice fascista era già nota"

