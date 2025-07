Osimhen alla Juve | l’indizio arriva dall’Arabia

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco nel mondo del calcio, con nuovi indizi provenienti dall’Arabia Saudita che alimentano le speranze di un suo trasferimento alla Juventus. La sua strada sembra ancora tutta da tracciare, ma i segnali si fanno più chiari: sarà questa la mossa decisiva per il destino dell’attaccante nigeriano? Resta da scoprire quale sarà il capitolo finale di questa appassionante soap opera.

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da decifrare, ma l'assist al Napoli potrebbe essere appena arrivato dall'Arabia Saudita La soap opera legata al futuro di Victor Osimhen è nel pieno dello svolgimento. Ad un anno di distanza, il nigeriano non ha ancora scelto la sua prossima squadra. La scorsa estate il "problema Osimhen" era stato risolto temporaneamente con il prestito last minute al Galatasaray. Ora, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole riscuotere i 75 milioni della clausola e cederlo a titolo definitivo. Nelle scorse settimane sono circolate con insistenza voci di un possibile approdo in Arabia Saudita, alla corte di Simone Inzaghi all'Al-Hilal, ma alla fine il bomber ha deciso di prendere tempo, andare in vacanza e riflettere sul proprio futuro.

