A Firenze, il centro storico si prepara a riaprire domani dopo una giornata di black out che ha colpito alcune vie, lasciando negozi chiusi e condizionatori ko. Un intoppo inatteso in una delle mete più visitate al mondo, che ha causato disagi ai turisti e ai commercianti. La città si sta già organizzando per ripartire al meglio, ma ci troviamo davanti a un episodio che ricorda quanto sia fragile l’affabilità urbana.

Firenze, 1 luglio 2025 – Disagi a macchia di leopardo nel centro storico di Firenze. LĂ dove ogni giorno, 365 giorni all’anno, sono migliaia i turisti che visitano luoghi conosciuti in tutto il mondo c’è stata una serie di disservizi a causa della mancanza di elettricitĂ . Con negozi che hanno dovuto chiudere e mandare a casa per tutto il resto della giornata i dipendenti. Diverse le zone che sono state colpite dai disagi. Via Alberighi, via Bonizzi, via del Corso, via dei Medici, via degli Speziali: queste le strade in cui diverse utenze sono rimaste senza elettricitĂ . Coinvolte in parte dai problemi anche piazza della Repubblica e via dei Calzaiuoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Riapriamo domani”: Firenze, black out in alcune vie del centro. Negozi chiusi, condizionatori ko

Firenze, parziale blackout elettrico in centro - Secondo Enel ci sono state ondate di calore che hanno provocato, allo stesso tempo, abnorme aumento della richiesta di corrente elettrica da parte degli utenti e il surriscaldamento della rete. Riporta rainews.it