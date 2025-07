Morto padre Luis Pascual Dri confessore di Papa Francesco e cardinale lo stesso giorno di Papa Leone XIV

La scomparsa di padre Luis Pascual Dri, a 98 anni, segna un momento di grande dolore e riflessione per la Chiesa. Confessore di fiducia di Papa Francesco, noto per la sua misericordia e umiltà , ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di molti. La sua morte coincide con quella di papa Leone XIV, creando un parallelo storico che collega passato e presente della nostra fede. Un addio che invita a ricordare il valore della compassione e dell’umiltà .

Morto a 98 anni padre Luis Pascual Dri, confessore di fiducia di Papa Francesco. Celebre per la sua misericordia, fu creato cardinale nel 2023. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Morto padre Luis Pascual Dri confessore di Papa Francesco e cardinale lo stesso giorno di Papa Leone XIV

In questa notizia si parla di: papa - morto - padre - luis

Morto Claudio Zarcone, il papà di Norman: "Finalmente andrò a ritrovare il mio adorato figlio" - Claudio Zarcone, papà di Norman, è venuto a mancare, lasciando un vuoto incolmabile dopo quindici anni di tormento.

Scomparso il 30 giugno, a 98 anni, padre Luis Pascual Dri, che #PapaFrancesco indicava come esempio in confessionale. Le spoglie esposte nel Santuario di Nostra Signora di Pompei. Domani i funerali. #VaticanNewsIT Leggi l’articolo di @SalvoCernuzio Vai su X

Scomparso il 30 giugno, a 98 anni, a Buenos Aires, padre Luis Pascual Dri, il cappuccino che #PapaFrancesco indicava sempre come esempio in confessionale, citandone la nota frase di "scuse" a Gesù quando aveva "perdonato troppo": "Sei stato tu a darmi Vai su Facebook

È morto padre Dri, il cardinale confessore che insegnò la misericordia a Papa Francesco; Morto padre Luis Pascual Dri confessore di Papa Francesco e cardinale lo stesso giorno di Papa Leone XIV; La morte di Papa Francesco, il feretro è a Santa Marta: i funerali sabato alle 10.

Il Cardinale Dri, l’amico confessore di Papa Francesco, è morto a 98 anni - Il Cardinale Luis Pascual Dri é morto il 30 giugno, a 98 anni, a Buenos Aires, il cappuccino creato cardinale a 96 anni, amico di Papa Francesco, che ha sempre dedicato la sua vita alla confessione e ... Lo riporta acistampa.com

Morto Papa Francesco, chi sarà successore? Tutti i favoriti per il nuovo Papa - MSN - Morto Papa Francesco, il successore: Cardinale Luis Antonio Tagle Filippino, ex arcivescovo di Manila e attuale prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. Riporta msn.com