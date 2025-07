Preghiera della sera del 1 Luglio 2025 | Grazie per i Tuoi doni

In questa serata di luglio, prendiamoci un momento per riflettere e ringraziare. La preghiera della sera del 1 luglio 2025 ci invita a coltivare gratitudine per i doni ricevuti e a chiedere protezione agli angeli che vegliano sulle nostre vite. Un gesto semplice ma potente, che rafforza la nostra fede e ci prepara a un nuovo giorno con cuore aperto e riconoscente. Concludiamo con devozione, lasciando che la pace riempia il nostro spirito.

“Grazie per i tuoi doni”. È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 1 Luglio 2025: “Grazie per i Tuoi doni”

