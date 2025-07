Stankovic il Club Brugge accelera per la chiusura! Inter ha una pretesa

Il futuro di Aleksandar Stankovic si fa sempre più incerto: il giovane talento, reduce dall’esperienza in Svizzera al Lucerna, potrebbe trovare una nuova casa in Belgio, al Club Brugge. I nerazzurri, però, pongono una condizione importante per la cessione, rendendo questa trattativa ancora più avvincente. Scenario che promette grandi colpi di scena: la pista belga si scalda e il destino di Stankovic potrebbe presto essere deciso.

Aleksandar Stankovic potrebbe vivere un'altra stagione lontano dall'Inter dopo quella vissuta in Svizzera al Lucerna. Su di lui è infatti molto forte l'interessamento del Club Brugge, con i nerazzurri che pongono una condizione alla cessione. NEL VIVO – Per Aleksandar Stankovic l'Inter sembra aperta alla cessione, ma a patto che si rispetti una premessa indispensabile per il suo trasferimento. Questo è quanto comunicato dai nerazzurri al Club Brugge, squadra intenzionata a compiere l'accelerata definitiva per l'acquisto del calciatore serbo. I belgi, consapevoli della vasta mole di squadre interessate alle prestazioni del figlio d'arte nerazzurro, vogliono infatti provare a trovare nell'immediato un accordo con l'Inter che possa essere ritenuto adeguato da tutte le parti interessate.

