Dramma della solitudine anziana trovata morta in casa a Brescia

Un tragico episodio scuote Brescia: un'anziana donna, trovata ormai senza vita nel suo appartamento, ha vissuto giorni di crescente solitudine. La scoperta, avvenuta grazie all'intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, mette in luce il fragile equilibrio di molte persone anziane. Un dramma silenzioso che ci invita a riflettere sull'importanza di attenzione e solidarietà per chi vive in isolamento.

Brescia, 1 luglio 2025 – Un dramma della solitudine si è consumato in un appartamento di Brescia, dove i Carabinieri della Compagnia cittadina, supportati dai Vigili del Fuoco, hanno trovato il corpo senza vita di una signora anziana. La donna dovrebbe essere morta alcuni giorni fa. Le cause sono naturali. Non è escludibile che il caldo sia stato una delle cause. La vittima, una signora di cui non sono ancora stati resi noti nome ed età, non rispondeva al telefono da giorni. Per questo motivo alcuni conoscenti hanno deciso di chiamare il numero unico per le emergenze 112, a cui hanno chiesto aiuto, spiegando la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dramma della solitudine, anziana trovata morta in casa a Brescia

