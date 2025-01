Mister Movie | Concerto di Lazza a Salerno scaletta e dettagli

Leggi su Mistermovie.it

si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per la musica dal vivo conSounds, il festival che animerà Piazza della Libertà nel mese di luglio, trasformandola in una spettacolare arena per eventi. La kermesse, che promette di portare in città artisti di grande richiamo, ha già annunciato il primo nome di spicco del suo cartellone:ininaugura il festival con il “Locura Summer Tour 2025”, uno degli artisti più amati e seguiti della scena musicale italiana, si esibirà giovedì 24 luglio con una tappa del suo “Locura Summer Tour 2025”. Reduce dal successo dei concerti nei palasport, tutti sold out, il rapper milanese porterà sul palco i brani del suo ultimo album “LOCURA”, certificato Triplo Disco di Platino. Un’occasione imperdibile per i fan, che potranno assistere a uno spettacolo open-air carico di energia.