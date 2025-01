Ilfattoquotidiano.it - Mercato del lavoro fermo in dicembre. Occupati stabili, crescono i disoccupati, calano gli inattivi

Chiusura d’anno sotto tono per ildelitaliano, che conferma una fase di frenata rispetto al buon andamento registrato fino a qualche mese fa. Inil numero diè rimasto sostanzialmente stabile rispetto a novembre, attestandosi a 24 milioni 65mila. L’andamento è sintesi della crescita dei dipendenti permanenti, che salgono a 16 milioni 422mila, e della diminuzione dei dipendenti a termine e degli autonomi che scendono a 2 milioni 554mila e 5 milioni 90mila rispettivamente. Aumentano i dismagli. Lo comunica l’Istat, diffondendo la stima provvisoria.Il tasso di occupazione (persone con unsul totale della popolazione in età lavorativa) scende al 62,3% (-0,1 punti). l tasso di disoccupazione (persone in cerca di unsul totale della popolazione in età lavorativa) sale al 6,2% (+0,3 punti).