L’inesistente bacio sulla fronte della prigioniera israeliana al terrorista di Hamas

Leggi su Open.online

Una delle operazioni di propaganda più diffuseliberazione degli ostaggi israeliani da parte dei terroristi diconsiste nel dipingere questi ultimi come persone amabili, al punto che gli stessi ostaggi proverebbero sentimenti positivi nei loro confronti, come se l’orrore del 7 ottobre 2023 fosse solo un lontano ricordo. A sostegno di questa narrazione, circola l’immagine di unache avrebbe baciatoundidurante la sua liberazione. In realtà, si tratta di un’immagine alterata.Per chi ha frettaIl fotogramma risulta alterato, aggiungendo una donna in maniera grossolana.La scena proviene da un video del novembre 2023.Il video, oltre ad essere datato, venne usato per accusare la Croce Rossa di aver posizionato un localizzatore ai terroristi di