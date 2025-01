Ilrestodelcarlino.it - Lendinara: il campanile di Santa Sofia candidato ai ‘luoghi del cuore’ del FAI

, 30 gennaio 2025 – In paese è partita la ‘corsa’ al ‘clic’ per la torre di ‘’. Si tratta di un’iniziativa promossa dal FAI (Fondo Ambiente Italiano), con Intesa SanPaolo e il patrocinio del Ministero della cultura. Nel dettaglio si tratta di un censimento denominato ‘i luoghi deldel FAI. Al termine dello stesso viene aperto un bando, al quale possono candidare un progetto tutti i luoghi che hanno ottenuto almeno 2.500 voti al censimento. Così facendo sarà possibile richiedere un contributo economico per un progetto di restauro o valorizzazione. Quindi è partita la promozione per raccogliere più ‘clic’ possibili sul sito del FAI, per votare c’è tempo fino al 10 aprile 2025. La classifica definitiva verrà pubblicata a giugno 2025. Al momento la torre campanaria di ‘’ è al 117° posto pari a 1.