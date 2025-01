Puntomagazine.it - La Fed mantiene i tassi fermi: la risposta unanime dei governatori alle pressioni di Trump

Leggi su Puntomagazine.it

La Fedinvariati nonostante ledi, difendendo la sua indipendenza e il suo approccio ai dati economiciCon una decisione, idella Federal Reserve hanno deciso di mantenere invariati idi interesse, mantenendo il target dei Fed funds tra il 4,25% e il 4,50%, lo stesso livello fissato a dicembre. La Fed ha così rispostoripetutedel presidente degli Stati Uniti, Donald, che aveva chiesto un abbassamento dei, come già fatto durante il suo primo mandato., infatti, ha affermato di ritenere che il suo background imprenditoriale lo renda più esperto dei banchieri centrali in materia di politica monetaria.Tuttavia, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha scelto di non commentare direttamente le dichiarazioni di