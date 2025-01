Inter-news.it - Inter-Monaco 3-0, il tabellino della partita di Champions League

Leggi su Inter-news.it

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-0: questo ilvalida per l’ottava giornatafase campionato di2024-2025.ONE MAN SHOW – Tripletta di Lautaro Martinez, l’è fra le prime otto di! La vittoria per 3-0 sulfirmato dall’argentino chiude l’obiettivo: qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, evitando i pericolosi spareggi per la fase a eliminazione diretta. Che invece riguarderanno Atalanta, Juventus e Milan, con le ultime due clamorosamente nella stessa parte del tabellonesquadra di Simone Inzaghi. Il trionfo è agevolato da un rigore concesso dopo due minuti (fallo su Marcus Thuram) e da un’espulsione al 12? (inguardabile la difesa monegasca, rosso diretto a Christian Mawissa).