Tvzap.it - “Grande Fratello”, Mariavittoria a sorpresa difende Helena: “Gioco malato”

News tv. "GF", Mariavittoria a sorpresa difende Helena: "Gioco malato" – Nelle scorse ore molti concorrenti del Grande Fratello hanno avuto un acceso confronto con Stefania Orlando e Iago Garcia. La ragione? Tutti i gieffini hanno attaccato duramente Helena Prestes, che è stata difesa soltanto da questi ultimi due. A scontro finito Mariavittoria si è ritrovata a parlare della faccenda con Jessica Morlacchi. Le sue parole hanno spiazzato un po' tutti. Leggi anche: "Grande Fratello", la brutta notizia per Zeudi di Palma: il gesto non è piaciuto Leggi anche: "Grande Fratello", chi sarà il prossimo a lasciare la casa: i risultati dei sondaggi "Grande Fratello", Mariavittoria difende Helena Prestes: "Gioco malato" All'interno della Casa del Grande Fratello, Mariavittoria, confrontandosi con l'amica Jessica Morlacchi, ha detto che secondo lei è sbagliato il fatto che molti non facciano altro che parlare solo ed esclusivamente di Helena Prestes.