Gianluca Marchetti pubblica l’EP di debutto Campo dei fiori, il racconto track by track

didei, ilbye il video del brano Su un bigliettodidei, prodotto presso il DDR studio da Leonardo Catani che ha lavorato con artisti del calibro di Pierdavide Carone e dei Legno. Il cantautore toscano ha realizzato questo progetto per racchiudere in quattro brani la riscoperta della musica, accontanata per un periodo e tornata a bussare alla sua porta, e per raccontare il proprio vissuto alla soglia dei trent’anni.Delle ballad che attingono alla tradizione del cantautorato italiano, con una venatura rock negli arrangiamenti e una penna ispirata in cui emerge una spiccata sensibilità. Il singolo estratto è Su un biglietto, con il videoclip ufficiale già fuori e girato da Ludovica Lomartire e Debora Sordi presso il Teatro Colombo di Valdottavo.