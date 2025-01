Quifinanza.it - Generali, 7 miliardi di dividendi e buyback nel nuovo piano strategico

ha alzato la posta per gli azionisti, mettendo sul tavolo oltre 7die undida almeno 1,5di euro, con una prima tranche da 500 milioni nel 2025. Una strategia che non si limita alla redistribuzione del capitale, ma che punta anche a rafforzare la posizione del gruppo nel settore assicurativo e finanziario.Il, “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, promettepiù corposi, riacquisti di azioni e una gestione del capitale orientata alla crescita. Il debutto ufficiale avviene oggi 30 gennaio a Venezia, nella storica sede delle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, simbolo del legame tra tradizione e innovazione chevuole incarnare., pioggia dirafforzatomette sul piatto obiettivi concreti e ambiziosi: utili per azione in crescita tra l’8% e il 10%, spinti da una generazione di cassa che toccherà gli 11di euro.