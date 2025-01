Biccy.it - Gabbani e Giorgia: “Ecco chi vince Sanremo”

Proprio come Elodie e Tony Effe, anchee Francescohanno fatto le loro previsioni sanremesi ed hanno svelato alcune curiosità rispondendo alle domande sui loro colleghi big di2025.sul profilo TikTok di Fantaha dichiarato che secondo lei questo festival lorà Elodie, ha poi aggiunto che la rivelazione dell’anno sarà Serena Brancale e che vorrebbe duettare con Guè.invece ha previsto il trionfo di Olly (non è l’unico a pensarlo), ha poi detto che duetterebbe volentieri con Brunori Sas ed ha concluso dicendo che sposerebbe Tony Effe.Il dream team di Francesco per il Fanta.#2025 pic.twitter.com/oLQiCtjsYG— FrancescoFanpage (@GabbaFamily) January 26, 2025e Gioria: le loro previsioni sul Festival di2025.