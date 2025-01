Anteprima24.it - FOTO/ “ConosciAmo Benevento”, test con l’Apollosa: preoccupano gli infortunati

Tempo di lettura: 2 minutiApollosa è stata la nuova tappa di “”, l’iniziativa itinerante che porta ilCalcio nei paesi della provincia e che oggi ha raggiunto la sua quarta tappa.Ad accogliere la delegazione giallorossa il sindaco Danilo Parente per l’incontro con gli studenti del piccolo centro sannita e per partecipare ad un dibattito sul valore del lavoro di squadra, oltre alle esperienze di vita e carriera di calciatori e dirigenti. Poi al “Calione” nel pomeriggio la squadra ha svolto un’amichevole con la Polisportiva Apollosa.Non hanno partecipato all’amichevole i difensori Berra e Meccariello, i centrocampisti Viviani, Simonetti, Acampora e Talia oltre al giocatore che è in via di totale recupero Nardi. L’esterno Sena è uscito zoppicando nella seconda frazione di gioco.