F1, la nuova Ferrari si chiamerà SF25: la storia in sigle delle monoposto di Maranello

Sono ormai 10 anni che la sigla SF, acronimo di Scuderia, figura sul passaporto del bolide italiano e anche per la stagione che sta per accendere i motori (primo Gp a Melbourne il 16 marzo) la Rossa non cambia la sua recente identità anagrafica. Silache guideranno il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, al suo debutto in, e Charles Leclerc.Con quella che verrà svelata il prossimo 18 febbraio, sono state 81 lerosse che hanno girato per i circuito di F1 in 75 anni di. E nel corso della sua avventura mondiale, di passaporti diversi il Cavallino ne ha avuti a decine, ognuno con un significato, una lettera, un numero e una sigla ben specifica, che identificano un periodo, un tipo di motore e di telaio, una ricorrenza o una celebrazione.