Dilei.it - Corona risponde a Chiara Ferragni dopo i gossip: “Volevi solo mostrare i tuoi figli”

Leggi su Dilei.it

Com’era prevedibile, le rivelazioni di Fabriziohanno sollevato un enorme polverone sulla separazione di Fedez e. L’ex re dei paparazzi ha spiattellato in pubblica piazza i tradimenti del rapper e ha svelato che quella che avevano sempre propinato come una favola moderna, in realtà nascondeva segreti e inganni.le dizioni dell’influencer, che ha confermato i tradimenti dell’ex marito, Fabrizioè tornato all’attacco, rivolgendole parole durissime e svelando nuovi retroscena sulla loro storia.Fabrizio, la replica ala conferma dei tradimenti(Quasi) tutti lo davamo per scontato: Fabrizioha ancora tante cartucce da sparare. E così,lo sfogo social di, che ha confermato la storia parallela di Fedez e Angelica Montini, l’ex re dei paparazzi ha deciso di replicare all’imprenditrice digitale, ovviamente con il suo classico modus operandi.