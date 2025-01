Quotidiano.net - Chi sono Noa e Mira: due voci per la pace a Sanremo. Duetto israelo-palestinese al Festival

Roma, 30 gennaio 2025 – Dueper laaldi2025. Nella prima serata, in programma l’11 febbraio, il palco dell’Ariston accoglierà una performance dal forte valore simbolico. La cantante israeliana Noa e l’artistaAwad duetteranno sulle note di ‘Imagine’ di John Lennon, portando un messaggio die solidarietà in un momento storico particolarmente delicato per il Medio Oriente. L’esibizione delle due artiste non sarà soltanto un momento musicale, ma un forte segnale di speranza. In un contesto internazionale segnato da tensioni e divisioni, il lorosulle note di ‘Imagine’ rappresenta la volontà di abbattere barriere e dimostrare che la musica può ancora essere un ponte tra le culture. Israel's entry into the 2009 Eurovision song contest Noa andAwad rehearses in Moscow on May 11, 2009.