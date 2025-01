Puntomagazine.it - Champions League 2024/25: Inter agli ottavi, playoff per Atalanta, Milan e Juventus

Leggi su Puntomagazine.it

Le squadre italiane si preparano ai, mentrelottano per un posto tra le migliori 16 d’EuropaLa prima fase della/25 si è chiusa con una straordinaria contemporaneità delle ultime 18 partite della fase a gironi, regalando verdetti importanti per le squadre italiane. L’ha conquistato l’accesso direttodi finale, mentredovranno passare dai. Il Bologna, invece, era già eliminato e ha concluso la sua avventura europea.dominante: tris al Monaco e qualificazione direttaL’di Simone Inzaghi ha confermato il suo ottimo momento battendo con un netto 3-0 il Monaco a San Siro. Il match si è messo subito in discesa grazie a un rigore trasformato al 3? da Lautaro Martinez, assegnato per un fallo su Thuram.