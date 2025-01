Sport.quotidiano.net - Champions di pallamano. La Santo Stefano a Madrid

Tornata in vetta alla classifica del massimo campionato di basket in carrozzina (a quota 20 punti in compagnia di Briantea 84 Cantù ed Asinara Waves di Porto Torres), laKos Group sarà di scena in Coppa Campioni nel weekend. Il quintetto di Porto Potenza è atteso anel gruppo B delle qualificazioni ai quarti di finale della più importante competizione continentale. I ragazzi di coach Roberto Ceriscioli sono inseriti in un gruppo che comprende, oltre a loro, i tedeschi del Koeln 99ers, i francesi del Cth De Lannion, gli italiani dell’Asinara Waves Porto Torres e i padroni di casa, gli spagnoli della Cd Ilunion, grandi favoriti per la vittoria nel girone. Le prime due compagini della classifica finale si qualificheranno per i quarti della Coppa Campioni. Ecco il programma delle gare della squadra portopotentina: domani alle 12.